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Джру Холидэй высказался об особенностях игры «Бостон Селтикс» в нападении

Джру Холидэй высказался об особенностях игры «Бостон Селтикс» в нападении
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй объяснил, почему игра его команды в нападении является особенной.

«Я был игроком Матча всех звёзд. Также на нём выступали Джейсон Тейтум, Джейлен Браун. Если я не ошибаюсь, то и Кристапс Порзингис тоже принимал участие в нём. Деррик Уайт в этом сезоне выступает так, что может вполне попасть на Матч всех звёзд. А Эл Хорфорд вообще пять раз играл в Матче всех звёзд.

В составе нашей команды пять или шесть игроков, которые в разное время участвовали в Матче всех звёзд. Мне кажется это неслыханным. Каждый из нас может сотворить шоу. Вы сами всё видели, как на прошлом игре Кристапс, едва вернувшись на площадку, удивил всех всего за 20 минут», – сказал Джру Холидэй в эфире радио SiriusXMA NBA.

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