«Не думаю, что он лжёт». Холидэй — о том, что Кидд назвал Брауна лучшим игроком «Селтикс»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй не думает, что главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд солгал, когда назвал 27-летнего защитника «кельтов» Джейлена Брауна лучшим игроком команды.

«Не думаю, что он лжёт. Джей Би был агрессивен всегда и во всех отношениях — подбирается ли он к кольцу, встаёт на штрафную линию или разыгрывает мяч. Но, помимо этого, он успешно держит оборону против Луки Дончича, который является их лучшим игроком. Мне редко доводилось видеть, чтобы лучший игрок команды нёс такую тяжёлую нагрузку как в атаке, так и в обороне. Это сложно, учитывая, что против тебя играет такой парень, как Дончич», — приводит слова Джру портал Basket News.

Ранее Джейсон Тейтум высказался насчёт слов главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда по поводу того, что лучшим игроком «кельтов» является Джейлен Браун.