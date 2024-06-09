Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не все следуют за Иисусом». Перкинс отреагировал на то, что Леброн отписался от него

«Не все следуют за Иисусом». Перкинс отреагировал на то, что Леброн отписался от него
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал действия популярного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не все следуют за Иисусом, со мной всё будет в порядке», — написал в своих социальных сетях Перкинс.

Напомним, Леброн отписался в своих социальных сетях от Перкинса. Тот ранее подверг критике слова Джеймса, который заявил, что скучает по временам совместной работы с известным разыгрывающим защитником «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом. Кендрик заявил, что Джеймс подобными заявлениями хочет отвлечь внимание от финала НБА к собственной персоне.

Помимо Перкинса, Леброн также отписался от Блэйка Гриффина и Бена Симмонса.

Материалы по теме
Леброн Джеймс отписался от трёх звёзд НБА в социальных сетях
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android