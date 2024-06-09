«Не все следуют за Иисусом». Перкинс отреагировал на то, что Леброн отписался от него

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал действия популярного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не все следуют за Иисусом, со мной всё будет в порядке», — написал в своих социальных сетях Перкинс.

Напомним, Леброн отписался в своих социальных сетях от Перкинса. Тот ранее подверг критике слова Джеймса, который заявил, что скучает по временам совместной работы с известным разыгрывающим защитником «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом. Кендрик заявил, что Джеймс подобными заявлениями хочет отвлечь внимание от финала НБА к собственной персоне.

Помимо Перкинса, Леброн также отписался от Блэйка Гриффина и Бена Симмонса.