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Дирк Новицки высказался на тему потенциальной игры с Лукой Дончичем

Дирк Новицки высказался на тему потенциальной игры с Лукой Дончичем
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Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки рассказал, что произошло, если бы ему пришлось играть против известного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича один на один, в пиковой форме.

«Ни я, ни Лука не смогли обороняться. Единственный вопрос в том, кто первым завладеет мячом. Могу сказать за себя, что мне точно пришлось бы испытать трудности в защите от него. Лука действительно очень разносторонний игрок, когда речь заходит об атаке. Он может двигаться в самых разных направлениях, поскольку у него прекрасный бросок с шагом назад.

Но если мы говорим о пиковой форме, то, на мой взгляд, у него также возникли бы проблемы. Наше противостояние закончилось бы тем, что и я, и он набрал бы много очков, но при этом нам не удалось бы сделать хоть какие-то успешные действия в обороне», — приводит слова Новицки портал Basket News.

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