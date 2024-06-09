Участие Дончича во 2-м матче с «Селтикс» находится под вопросом из-за проблем со здоровьем

Участие известного разыгрывающего «Даллас Маверикс» словенца Луки Дончича во втором матче с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) находится под вопросом. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно имеющейся информации, у Дончича диагностирован ушиб грудной клетки. Кроме того, он получил растяжение правого колена и у него имеются боли в левой лодыжке.

Напомним, второй матч между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится завтра, 10 июня. Он начнётся в 3:00 по московскому времени. В первой игре между командами победу одержали «кельты» со счётом 107:89.

Ранее член Зала славы баскетбола Дирк Новицки высказался на тему потенциальной игры с Лукой Дончичем.