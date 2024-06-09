Названы игроки, которых планирует подписать «Орландо Мэджик»

Инсайдер Марк Стейн заявил, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон входят в зону интересов команды «Орландо Мэджик».

«Различные аналитики и инсайдеры продолжают упоминать «Орландо» в качестве потенциального претендента как на Пола Джорджа, так и на Клэя Томпсона. Очевидно, что «Клипперс» надеются сохранить Джорджа в межсезонье, но медленный ход переговорного процесса ясно даёт понять, что они хотят заполучить его на своих условиях», — приводит слова Стейна портал Basket News.

Напомним, у Джорджа есть опция игрока на сезон-2024/2025 в размере $ 48,8 млн. Контракт Пола Джорджа с «Лос-Анджелес Клипперс» заканчивается 30 июня.

Клэй Томпсон ранее отказался от предложения «Уорриорз» продлить контракт на два года на сумму в $ 48 млн.