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Инсайдер назвал имя «скрытого кандидата» на должность главного тренера «Лейкерс»

Инсайдер назвал имя «скрытого кандидата» на должность главного тренера «Лейкерс»
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Инсайдер Марк Стейн сообщил, что бывший главный тренер команды Университета Вилланова Джей Райт может быть «скрытым кандидатом» на пост главного тренера известного клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Один хорошо осведомлённый инсайдер с самого начала предупредил меня, что стоит быть готовым к тому, что бывший тренер Виллановы Джей Райт может быть «скрытым кандидатом», – приводит слова Стейна портал Basket News.

Джей Райт являлся главным тренером команды Университета Виллановы с 2001 по 2022 год. Ему удавалось привести сборную к победам в Национальной ассоциации студенческого спорта США в 2016 и 2018 годах.

Ранее Марк Стейн сообщил имена двух игроков, которых планирует подписать руководство «Орландо Мэджик».

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