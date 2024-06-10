Инсайдер назвал имя «скрытого кандидата» на должность главного тренера «Лейкерс»

Инсайдер Марк Стейн сообщил, что бывший главный тренер команды Университета Вилланова Джей Райт может быть «скрытым кандидатом» на пост главного тренера известного клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Один хорошо осведомлённый инсайдер с самого начала предупредил меня, что стоит быть готовым к тому, что бывший тренер Виллановы Джей Райт может быть «скрытым кандидатом», – приводит слова Стейна портал Basket News.

Джей Райт являлся главным тренером команды Университета Виллановы с 2001 по 2022 год. Ему удавалось привести сборную к победам в Национальной ассоциации студенческого спорта США в 2016 и 2018 годах.

Ранее Марк Стейн сообщил имена двух игроков, которых планирует подписать руководство «Орландо Мэджик».