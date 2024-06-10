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Дончич прибыл на матч с «Бостоном», надев футболку с мотивационной надписью

Дончич прибыл на матч с «Бостоном», надев футболку с мотивационной надписью
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прибыл на второй матч финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» в футболке с мотивационной надписью. «Будь более подготовленным, чем кто-либо другой», — написано на футболке словенского разыгрывающего.

Фото: ESPN

Напомним, ранее сообщалось, что участие звёздного игрока «Маверикс» во второй встрече находится под вопросом. У Дончича диагностирован ушиб грудной клетки. Кроме того, он получил растяжение правого колена и у него имеются боли в левой лодыжке.

Второй матч между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» начнётся в 3:00 по московскому времени. В первой игре между командами победу одержали «кельты» со счётом 107:89.

«Чемпионат» проведёт для вас LIVE трансляцию, в которой вы узнаете все самые интересные моменты второй игры.

Следить за матчем:
Что изменит «Даллас» в своей игре? Продолжит ли «Бостон» доминировать? Финал НБА — LIVE
Live
Что изменит «Даллас» в своей игре? Продолжит ли «Бостон» доминировать? Финал НБА — LIVE
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