«Бостон» обыграл «Даллас» во 2-м матче финальной серии плей-офф НБА, у Дончича трипл-дабл

Сегодня, 10 июня, в Бостоне состоялся второй матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 105:98. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 13 июня в Далласе.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 11 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Деррик Уайт отметился 18 очками.

Самым результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Джру Холидэй, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету его партнёра по команде Джейсона Тейтума: 18 очков и 12 передач. Защитник хозяев Джейлен Браун набал 22 очка.

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