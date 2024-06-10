«Црвена Звезда» и «Партизан» получат уайлд-кард от Евролиги — Meridian Sport

Сербские баскетбольные клубы «Црвена Звезда» и «Партизан» продолжат выступать в Евролиге в следующем сезоне. Об этом сообщает сербское издание Meridian Sport.

По информации источника, оба белградских гранда получат уайлд-кард от Евролиги на следующий сезон. Обе команды заплатят в бюджет Евролиги по € 1 млн в качестве взноса за участие, чтобы продолжить играть в сильнейшем турнире континента.

Ранее победитель Адриатической лиги напрямую выходил в Евролигу, однако исполнительный директор турнира Паулюс Мотеюнас решил изменить регламент.

На следующей неделе состоится заседание правления Евролиги, и к этому времени клубы должны объявить, готовы ли они оплатить взнос за участие в турнире.

Также известно, что «Альба», «Болонья» или «Валенсия» покинут Евролигу этим летом.

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