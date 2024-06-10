Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА по одному из показателей в финалах

Словенский разыгывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать более 30 очков в каждой из первых двух играх финальной серии в своей карьере. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Напомним, во втором матче финальной серии НБА с клубом «Бостон Селтикс» Дончич оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, совершив 11 подборов и отдав 11 результативных передач. Сама игра закончилась со счётом 105:98. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Третий матч между командами состоится 13 июня. Встреча пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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