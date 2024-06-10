Названа первая реакция Кейтлин Кларк после непопадания в олимпийскую сборную США

Звезда студенческого баскетбола Кейтлин Кларк, которая сейчас выступает в женской НБА (WNBA), отреагировала на непопадание в состав олимпийской сборной США, которая выступит в Париже (Франция). О реакции спортсменки рассказала главный тренер «Индианы Фивер» Кристи Сайдс.

«Она была в автобусе, и когда узнала, написала мне. Я просто попыталась её подбодрить. Ответ был следующим: «Они разбудили зверя», — сказала Сайдс во время общения со СМИ.

Напомним, Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Ранее девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу. В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора.

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