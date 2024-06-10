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Джру Холидэй повторил достижение Чемберлена, Абдул-Джаббара и О’Нила

Джру Холидэй повторил достижение Чемберлена, Абдул-Джаббара и О’Нила
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» набрал 26 очков, реализовав 78,6% бросков с игры, и совершил 11 подборов. Как информирует статистический сервис StatMamba, Холидэй присоединился к Уилту Чемберлену, Кариму Абдул-Джаббару и Шакилу О’Нилу как единственным игрокам, достигшим подобных цифр в игре финальной серии НБА.

НБА - плей-офф . Финал. 2-й матч
10 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Холидэй - 26, Браун - 21, Тейтум - 18, Уайт - 18, Порзингис - 12, Хорфорд - 5, Притчард - 3, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вашингтон - 17, Ирвинг - 16, Гэффорд - 13, Джонс - 11, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис

Напомним, вторая игра между «Бостоном» и «Далласом» закончилась со счётом 105:98 в пользу «Селтикс». Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «кельтов». Третий матч между командами состоится 13 июня. Встреча пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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