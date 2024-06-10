Джру Холидэй повторил достижение Чемберлена, Абдул-Джаббара и О’Нила

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» набрал 26 очков, реализовав 78,6% бросков с игры, и совершил 11 подборов. Как информирует статистический сервис StatMamba, Холидэй присоединился к Уилту Чемберлену, Кариму Абдул-Джаббару и Шакилу О’Нилу как единственным игрокам, достигшим подобных цифр в игре финальной серии НБА.

Напомним, вторая игра между «Бостоном» и «Далласом» закончилась со счётом 105:98 в пользу «Селтикс». Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «кельтов». Третий матч между командами состоится 13 июня. Встреча пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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