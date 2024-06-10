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«Самара» объявила о переходе экс-игрока «Уралмаша»

«Самара» объявила о переходе экс-игрока «Уралмаша»
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23-летний лёгкий форвард Иван Пынько стал игроком «Самары». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили контракт сроком на два сезона.

Иван за время карьеры выступал за юношескую команду МБА (2016/2017), юношескую и молодёжную команды «Нижнего Новгорода» (2017-2019), «Химки-2» (2019/2020), молодёжную, фарм- и основную команды московского ЦСКА (2020-2022). Прошлый сезон проводил в состав екатеринбургского «Уралмаша», в 34 матчах в составе которого в рамках Единой лиги ВТБ в среднем набирал два очка и совершал 1,2 подбора.

Ранее сообщалось, что 29-летний сербский защитник Никола Ребич покинул «Самару» по истечении срока действия контракта.

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