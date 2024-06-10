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Дончич определил виновного в поражении «Далласа» во 2-м матче финала НБА с «Бостоном»

Дончич определил виновного в поражении «Далласа» во 2-м матче финала НБА с «Бостоном»
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды во втором матче финальной серии НБА с клубом «Бостон Селтикс» (98:105).

НБА - плей-офф . Финал. 2-й матч
10 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Холидэй - 26, Браун - 21, Тейтум - 18, Уайт - 18, Порзингис - 12, Хорфорд - 5, Притчард - 3, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вашингтон - 17, Ирвинг - 16, Гэффорд - 13, Джонс - 11, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис

«Мои потери и смазанные штрафные броски стоили нам игры», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, после поражения «Далласа» во втором матче финальной серии с «Бостоном» счёт в серии стал 2-0 в пользу «Селтикс». Лука во второй игре оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, совершив 11 подборов и сделав 11 результативных передач.

Третья встреча между коллективами состоится 13 июня. Игра пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Селтикс» Джру Холидэй повторил достижение Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара и Шакила О’Нила.

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