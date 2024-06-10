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Американец Нэльсон Тайрелл продлил контракт с «Уралмашем»

Американец Нэльсон Тайрелл продлил контракт с «Уралмашем»
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Американский тяжёлый форвард Нэльсон Тайрелл продлил соглашение с «Уралмашем» на один год. Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Тайрелл в среднем за матч набирал 12 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 1,6 передачи. Несколько раз Нэльсон признавался лучшим игроком встречи.

«Уралмаш» в прошлом сезоне Единой лиги пробился в четвертьфинал, где в пяти матчах уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга (2-3 в серии). «Зенит» в итоге стал бронзовым медалистом соревнований, а золото выиграл московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Уралмаша» 23-летний лёгкий форвард Иван Пынько перешёл в «Самару».

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