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Лука Дончич стал автором уникального достижения в НБА

Лука Дончич стал автором уникального достижения в НБА
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25-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который оформил трипл-дабл в матче финальной серии, набрав при этом 30 очков. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

Напомним, Дончич оформил трипл-дабл во втором матче финальной серии с клубом «Бостон Селтикс». Словенский разыгрывающий набрал 32 очка, совершил 11 подборов и отдал 11 результативных передач. Сама встреча закончилась со счётом 105:98 в пользу «Бостона». Счёт в серии сейчас 2-0 в пользу «Селтикс». Третья игра между коллективами состоится 13 июня. Игра пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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