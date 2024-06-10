Тейтум высказался после шести смазанных трёхочковых во 2-й игре финала с «Далласом»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением о своём выступлении во втором матче финальной серии с клубом «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 105:98 в пользу «Бостона». Счёт в серии стал 2-0 в пользу «кельтов».

«Хотел бы я, чтобы лэй-апы и открытые трёхочковые броски пошли у меня лучше. Закон средних чисел гласит, что они вернутся. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы найти другие способы для доминирования. Моя защита, мои передачи, игра на подборах. Это то, на чём я сейчас сосредоточен», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Во втором матче с «Далласом» Тейтум набрал 18 очков, совершил девять подборов и отдал 12 результативных передач. При этом игрок реализовал лишь один трёхочковый бросок из семи.

Джейсон Тейтум играет в гольф: