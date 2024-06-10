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Тейтум высказался после шести смазанных трёхочковых во 2-й игре финала с «Далласом»

Тейтум высказался после шести смазанных трёхочковых во 2-й игре финала с «Далласом»
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился мнением о своём выступлении во втором матче финальной серии с клубом «Даллас Маверикс». Игра закончилась со счётом 105:98 в пользу «Бостона». Счёт в серии стал 2-0 в пользу «кельтов».

НБА - плей-офф . Финал. 2-й матч
10 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Холидэй - 26, Браун - 21, Тейтум - 18, Уайт - 18, Порзингис - 12, Хорфорд - 5, Притчард - 3, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вашингтон - 17, Ирвинг - 16, Гэффорд - 13, Джонс - 11, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис

«Хотел бы я, чтобы лэй-апы и открытые трёхочковые броски пошли у меня лучше. Закон средних чисел гласит, что они вернутся. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы найти другие способы для доминирования. Моя защита, мои передачи, игра на подборах. Это то, на чём я сейчас сосредоточен», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Во втором матче с «Далласом» Тейтум набрал 18 очков, совершил девять подборов и отдал 12 результативных передач. При этом игрок реализовал лишь один трёхочковый бросок из семи.

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Джейсон Тейтум играет в гольф:

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