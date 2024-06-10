Эл Хорфорд приблизился к абсолютному лидеру НБА по числу игр в плей-офф без титула

38-летний центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди игроков, ни разу не становившихся чемпионами. В настоящий момент в его активе 183 игры в постсезоне. Лидером в этом отношении является 14-кратный участник Матча всех звёзд лиги Карл Мэлоун – в его послужном списке 193 игры в плей-офф. Третье место со 192 матчами занимает член Зала славы баскетбола Джон Стоктон (182).

Четвёртую и пятую позицию замыкают Сэм Перкинс (167) и Джеймс Харден соответственно (166).

Напомним, в настоящий момент «Бостон» встречается с «Даллас Маверикс» в финальной серии НБА. После двух игр счёт в серии 2-0 в пользу «Селтикс». Третий матч между командами состоится 13 июня. Встреча пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.

Крупнейший разгром в истории НБА: