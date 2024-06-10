38-летние Виталий Фридзон и Александр Овечкин показали актуальную физическую форму

Популярный российский баскетболист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан на пляже, где Виталий сыграл в волейбол. Помимо него, на снимке, в частности, присутствуют прославленный хоккеист Александр Овечкин и известный вратарь Антон Шунин.

«Волейбольная банда!» — подписал фотографию Виталий.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Фридзон и Овечкин — давние друзья. Ранее спортсмены не раз показывали общие фото.

Недавно Илья Мелешкин показал, как российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней и Фридзоном, а также со звёздами шоу-бизнеса.

Виталий Фридзон отдыхает вместе с Александром Овечкиным: