Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

38-летние Виталий Фридзон и Александр Овечкин показали актуальную физическую форму

38-летние Виталий Фридзон и Александр Овечкин показали актуальную физическую форму
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский баскетболист, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года Виталий Фридзон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан на пляже, где Виталий сыграл в волейбол. Помимо него, на снимке, в частности, присутствуют прославленный хоккеист Александр Овечкин и известный вратарь Антон Шунин.

«Волейбольная банда!» — подписал фотографию Виталий.

Фото: Из личного архива Виталия Фридзона

Фридзон и Овечкин — давние друзья. Ранее спортсмены не раз показывали общие фото.

Недавно Илья Мелешкин показал, как российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин и Дмитрий Орлов сыграли в футбол с баскетболистами Сергеем Моней и Фридзоном, а также со звёздами шоу-бизнеса.

Материалы по теме
Фото
«Готовимся к Евро». Овечкин, Орлов, Моня и Фридзон сыграли в футбол

Виталий Фридзон отдыхает вместе с Александром Овечкиным:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android