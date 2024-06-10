Инсайдер назвал категоричное решение «Барселоны» по Хавьеру Паскуалю

Испанский клуб «Барселона» не смог договориться с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Маттео Андреани.

Как рассказал обозреватель, Паскуаль был первым выбором каталонцев, но после невозможности с ним договориться команда переключилась на Хоана Пеньярройю, который ранее тренировал «Басконию».

Ранее «Барселона» официально объявила, что главный тренер команды Роджер Гримау уходит со своей должности. Испанский специалист проработал в каталонском клубе один сезон. В минувшем сезоне Евролиги каталонцы не смогли пробиться в «Финал четырёх», в первом раунде плей-офф уступив «Олимпиакосу».

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«Олимпиакос» обыграл «Барселону» в решающем матче 1/4 Евролиги: