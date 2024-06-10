Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья отреагировал на слух о новом контракте с «Реалом»

Форвард мадридского «Реала» Марио Хезонья прокомментировал слухи, согласно которым он заключил новый контракт с командой. По словам хорватского игрока, эта информация не соответствует действительно, а его переговоры с мадридцами в настоящий момент продолжаются.
«Это ложь», — приводит слова Хезоньи Sport.es.
До перехода в «Реал» хорват выступал за УНИКС.
В минувшем сезоне Евролиги Марио принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 0,8 передачи. В играх «Финала четырёх» Хезонья продемонстрировал следующие средние статистические показатели: 10 очков, семь подборов и одна результативная передача.
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