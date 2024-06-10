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Стал известен статус Николы Йокича на Олимпийских играх — 2024

Стал известен статус Николы Йокича на Олимпийских играх — 2024
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич примет участие в Олимпийских играх — 2024, которые состоятся в Париже, Франция, в качестве игрока национальной команды Сербии. Об этом сообщает портал Basket News.

Помимо Йокича, в состав также входят защитник «Шарлотт Хорнетс» и бывший MVP Евролиги Василие Мичич, а также форвард «Майами Хит» Никола Йович, игрок «Атланты Хоукс» Богдан Богданович и форвард «Шарлотт Хорнетс» Алексей Покушевски.

Команда начнёт тренировочный сбор 24 июня, а первые товарищеские игры пройдут 5 и 7 июля с Нидерландами и Турцией соответственно. После этих матчей сборная Сербии проведёт игры со сборными Франции, Австралии и США.

Ранее Гилберт Аренас решил не причислять Николу Йокича к талантливым игрокам.

Заявление Аренаса:
Гилберт Аренас: Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения
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