Источник: Бронни Джеймс может принять участие в дополнительных преддрафтовых просмотрах

Сын знаменитого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни может принять участие в нескольких дополнительных преддрафтовых просмотрах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил агент Бронни Рич Пол в беседе с инсайдером Марком Стейном.

Согласно его информации, помимо «Лейкерс» и «Финикс Санз», Бронни может пройти несколько тренировок с «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс» перед началом драфта НБА.

Джеймс уже участвовал в тренировках с «Финикс Санз». Согласно информации журналиста Arizona Republic Дуэйна Рэнкина, Бронни произвёл впечатление на руководство клуба.

Ранее чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест высказался по поводу возможного дуэта Леброна Джеймса с Бронни.