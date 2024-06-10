Стивен Эй Смит ответил Бобу Майерсу, который причислил его к критикам «Селтикс»

Бывший генеральный менеджер и президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс ошибочно причислил известного телеведущего Стивена Эй Смита к критикам команды «Бостон Селтикс» во время эфира на телеканале ABC.

Боб Майерс. «Селтикс» находятся на вершине. Мы критикуем команды сильнее, чем когда-либо, возможно, специально, возможно, из-за того, что так говорит Стивен.

Стивен Эй Смит. Это не я. Только не я. Это дело рук социальных сетей.

Боб Майерс. На секунду мне показалось, что это всё из-за тебя.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.