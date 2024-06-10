Порзингис сделал больше блок-шотов, чем все игроки «Далласа» в первых двух играх

Латвийский бигмен «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис сделал больше блок-шотов, чем все игроки «Даллас Маверикс» в двух матчах плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На счету Кристапса пять блок-шотов, а у «Даллас Маверикс» — четыре.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее Стивен Эй Смит ответил Бобу Майерсу, который причислил его к критикам «Селтикс».