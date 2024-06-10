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Дарвин Хэм переходит в «Милуоки Бакс»

Дарвин Хэм переходит в «Милуоки Бакс»
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Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм присоединится к тренерскому штабу «Милуоки Бакс». Об этом сообщает в своих социальных сетях инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, Хэм станет главным помощником главного тренера «Милуоки Бакс» Дока Риверса. Ранее Дарвин работал в «Бакс» с 2018 по 2022 год.

Последние два сезона Дарвин Хэм работал на посту главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Однако он был уволен после поражения команды в 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Под руководством Дарвина «Лос-Анджелес Лейкерс» победил в 90 играх и уступил в 74 матчах.

Ранее журналист The Athletic Сэм Амик рассказал, какую роль сыграл бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в увольнении Дарвина Хэма.

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