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Дончич стал 5-м игроком, сделавшим трипл-дабл с 30 очками и проигравшим матч в финале НБА

Дончич стал 5-м игроком, сделавшим трипл-дабл с 30 очками и проигравшим матч в финале НБА
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Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось сделать трипл-дабл с 30 очками и проиграть матч в рамках плей-офф финальной серии НБА.

Помимо Дончича, это делали:

  • Леброн Джеймс в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА-2018;
  • Леброн Джеймс в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА-2015;
  • Чарльз Баркли в игре с «Чикаго Буллз» в финальной серии НБА-1993;
  • Джерри Уэст в игре с «Бостон Селтикс» в финальной серии НБА-1969.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

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