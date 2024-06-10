Дончич стал 5-м игроком, сделавшим трипл-дабл с 30 очками и проигравшим матч в финале НБА

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось сделать трипл-дабл с 30 очками и проиграть матч в рамках плей-офф финальной серии НБА.

Помимо Дончича, это делали:

Леброн Джеймс в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА-2018;

Леброн Джеймс в игре с «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА-2015;

Чарльз Баркли в игре с «Чикаго Буллз» в финальной серии НБА-1993;

Джерри Уэст в игре с «Бостон Селтикс» в финальной серии НБА-1969.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.