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Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам

Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам
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Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам в играх с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первых двух матчах с «кельтами» Дончич сделал восемь трёхочковых бросков в то время, как остальные игроки сделали пять. В процентном соотношении Лука успешно реализовал 38,1% трёхочковых, а его товарищи по команде — 15,6%.

НБА - плей-офф . Финал. 2-й матч
10 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 98
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Холидэй - 26, Браун - 21, Тейтум - 18, Уайт - 18, Порзингис - 12, Хорфорд - 5, Притчард - 3, Хозер - 2, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вашингтон - 17, Ирвинг - 16, Гэффорд - 13, Джонс - 11, Грин - 4, Экзам - 3, Лайвли - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

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