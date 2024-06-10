Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам в играх с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В первых двух матчах с «кельтами» Дончич сделал восемь трёхочковых бросков в то время, как остальные игроки сделали пять. В процентном соотношении Лука успешно реализовал 38,1% трёхочковых, а его товарищи по команде — 15,6%.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.