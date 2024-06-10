Опубликован список кандидатов на звание MVP финала НБА. Лука Дончич не первый
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представило топ-5 игроков, которые претендуют на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём сайте.
Топ-5 игроков:
- Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
- Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
- Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»).
Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.
Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.
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