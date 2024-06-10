Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Опубликован список кандидатов на звание MVP финала НБА. Лука Дончич не первый

Опубликован список кандидатов на звание MVP финала НБА. Лука Дончич не первый
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представило топ-5 игроков, которые претендуют на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём сайте.

Топ-5 игроков:

  1. Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
  2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);
  3. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»);
  4. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
  5. Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»).

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Дончич превзошёл своих товарищей по команде в статистике по трёхочковым броскам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android