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Опубликован список кандидатов на звание MVP финала НБА. Лука Дончич не первый

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представило топ-5 игроков, которые претендуют на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём сайте.

Топ-5 игроков:

Джру Холидэй («Бостон Селтикс»); Лука Дончич («Даллас Маверикс»); Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»); Джейлен Браун («Бостон Селтикс»); Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»).

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». Для «Селтикс» эта победа стала второй подряд в серии.

Третья встреча между командами состоится в четверг, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.