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Войнаровски: Хёрли отказался от поста главного тренера «Лейкерс» и контракта на $ 70 млн

Войнаровски: Хёрли отказался от поста главного тренера «Лейкерс» и контракта на $ 70 млн
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Главный тренер сборной Университета Коннектикут Дэн Хёрли отклонил предложение руководства клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» стать новым главным тренером команды. Об этом сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно его информации, Хёрли также предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму порядка $ 70 млн. Однако Дэн предпочёл остаться на посту главного тренера сборной Университета Коннектикут.

Хёрли занимает пост главного тренера сборной университета с 2018 года. В 2023 и 2024 году сборной Университета Коннектикут удалось стать чемпионом в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Предыдущим тренером «Лейкерс» являлся Дарвин Хэм, он проработал с командой два сезона и был уволен после того, как «озёрники» проиграли в первом раунде плей-офф действующему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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