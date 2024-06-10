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«Серия из двух побед ничего не значит». Джру Холидэй — о финале НБА с «Маверикс»

«Серия из двух побед ничего не значит». Джру Холидэй — о финале НБА с «Маверикс»
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй считает, что две победы над «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ничего не значат.

«Игра была классной. Но мы по-прежнему знаем, что серия из двух побед ничего не значит. Работа ещё не окончена», — приводит слова Джру портал Basket News.

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу «кельтов». В этой игре Джру набрал 26 очков, сделал 11 подборов, три передачи, один перехват, а также один блок-шот.

Ранее был опубликован список кандидатов на звание MVP финала НБА.

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