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Кайри Ирвинг: мне следует взять на себя всю тяжесть ответственности за поражения

Кайри Ирвинг: мне следует взять на себя всю тяжесть ответственности за поражения
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Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг считает, что вина за поражения в финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» лежит именно на нём.

«Мои ошибки стоили нам победы в игре. Мне надо совершенствоваться. Лука не одинок в том, чтобы винить себя в поражении, и мы собираемся сказать ему об этом. Он выплёскивает свои эмоции, чувствует, что мог бы играть лучше, как и я. Мне следует взять на себя всю тяжесть ответственности за поражения. Первые две игры были не лучшими для меня.

Многие мячи попадали в дужку со стороны щита. Такое может вывести вас из себя как спортсмена, но всё это является частью баскетбольной игры. И вы должны смириться со всеми её перипетиями. Это, я бы сказал, самая сложная задача, когда ты участвуешь в серии. Хочется играть очень хорошо, особенно когда играешь в финале. Немного разочарован тем, что не могу реализовать намного больше возможностей», — приводит слова Ирвинга портал ESPN.

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