Дрэймонд Грин дал совет Луке Дончичу

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал совет словенскому разыгрывающему «Даллас Маверикс» Луке Дончичу.

«Лука Дончич должен более активно вовлекать своих ролевых игроков в игру в первой половине матча. Я, как ролевой игрок, знаю, что если в первой четверти ты не совершил лэй-ап или данк, то становишься немного напряженным», — приводит слова Грина портал Sports Illustrated.

Напомним, Дончич оформил трипл-дабл во втором матче финальной серии с клубом «Бостон Селтикс». Словенский разыгрывающий набрал 32 очка, совершил 11 подборов и отдал 11 результативных передач.

Сама встреча закончилась со счётом 105:98 в пользу «Бостона». Счёт в серии сейчас 2-0 в пользу «Селтикс». Третья игра между коллективами состоится 13 июня. Игра пройдёт в Далласе и начнётся в 3:30 по московскому времени.