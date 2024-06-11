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Женская НБА заявила о рекордных просмотрах своих матчей в начале сезона

Женская НБА заявила о рекордных просмотрах своих матчей в начале сезона
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Женская НБА (WNBA) заявила, что в начале текущего сезона прошли самые просматриваемые игры в истории турнира, сообщает пресс-служба лиги. Напомним, розыгрыш длится с мая по конец сентября.

Резкое увеличение рейтингов связано с приходом в лигу звезды студенческого баскетбола Кейтлин Кларк. Она выступает за команду «Индиана Фивер» и, несмотря на не самое лучшее выступление команды в текущем сезоне (3-9), матчи с участием Кларк нередко собирают больше зрителей, чем игры плей-офф НБА.

Это касается и людей, смотрящих матчи по телевизору, так и количества фанатов на арене. Встречу «Индианы» и «Вашингтон Мистикс» посетили 20 333 человека, а первый матч финала НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» собрал 19 156 фанатов.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA

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