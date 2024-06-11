«Олимпиакос» подаст жалобу из-за расистских оскорблений в сторону Айзеи Канаана

«Олимпиакос» подаст официальную жалобу из-за расистских оскорблений от болельщика «Панатинаикоса» в сторону разыгрывающего афинского клуба Айзеи Канаана. Инцидент произошёл по ходу третьей игры финальной серии Греческой лиги, за девять секунд до финальной сирены.

На видеозаписи можно наблюдать, как болельщик имитирует движения шимпанзе, обращаясь к Канаану, который в ответ просто хлопал в ладоши фанату. Ожидается, что сегодня, 11 июня, «Олимпиакос» подаст официальную жалобу, сославшись на расизм фаната.

В другом инциденте, связанном с Канааном и болельщиками «Панатинаикоса», фанаты пирейского клуба обращались к американскому защитнику, показывая ему денежный жест. Аналогичный жест Канаан сделал перед Костасом Слукасом в конце второй игры финала.

Счёт в серии 2-1 в пользу афинцев. Финал будет продолжаться до трёх побед.

«Олимпиакос» победил «Фенербахче» в матче за 3-е место Евролиги