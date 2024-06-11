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Сборная Сербии назвала расширенную заявку на Олимпиаду в Париже

Сборная Сербии по баскетболу объявила список кандидатов на попадание в заявку команды на Олимпийские игры в Париже. Главный тренер сербов Светислав Пешич назвал предварительный состав из 16 игроков.

В него вошли следующие баскетболисты: Василие Мичич, Алексей Покушевски, Богдан Богданович, Никола Йович, Никола Йокич, Владимир Лучич, Марко Гудурич, Ваня Маринкович, Огнен Добрич, Филип Петрушев, Никола Милутинов, Душан Ристич, Алекса Аврамович, Огнен Ярамаз, Деян Давидовац и Урош Плавшич.

Сборная Сербии проведёт тренировочный сбор, который начнётся 24 июня. 5 и 7 июля сербы сыграют товарищеские матчи с национальными командами Нидерландов и Турции. На Олимпиаде Сербия сыграет со сборными Южного Судана, США и победителем олимпийского квалификационного турнира в Пуэрто-Рико.