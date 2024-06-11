Кэмерон Бринк повторила редкое достижение Грайнер и Барановой по блок-шотам в WNBA

Баскетболистка «Лос-Анджелес Спаркс» Кэмерон Бринк дважды смогла оформить пять или более блок-шотов в первых 11 играх сезона WNBA. Она стала пятым игроком в истории турнира после Елены Барановой, Марго Дудек, Латойи Сандерс и Бриттни Грайнер с этим достижением в истории.

Кэмерон проводит свой первый сезон в женской НБА и была задрафтована «Спаркс» под вторым номером. Бринк уступила только звезде студенческого баскетбола Кейтлин Кларк, отправившейся в «Индиану Фивер».

Бринк провела четыре года на студенческом уровне, выступая за университет Стэнфорда. Форвард смогла стать чемпионкой NCAA в 2021 году.

В нынешнем сезоне Кэмерон в среднем набирает 8,2 очка, делает 5,9 подбора и 2,7 блок-шота в среднем. Рост баскетболистки составляет 193 см.

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