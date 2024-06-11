Вторая игра финала «Даллас» — «Бостон» стала самой просматриваемой за пять лет

Вторая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» собрала наибольшие рейтинги среди вторых матчей финалов за последние пять лет. Среднее количество зрителей на трансляции составляло около 12,063 млн, а на пике — 14,106 млн. Напомним, «Селтикс» одержали победу со счётом 105:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 11 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Пи Джей Вашингтон отметился 17 очками.

Самым результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Джру Холидэй, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету его партнёра по команде Джейсона Тейтума: 18 очков и 12 передач. Защитник хозяев Джейлен Браун набрал 22 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 13 июня в Далласе.

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