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Тим Хардуэй: «Бостон» играет лучше без Порзингиса на паркете

Тим Хардуэй: «Бостон» играет лучше без Порзингиса на паркете
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Член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй высказался по поводу того, как «Бостон Селтикс» играет без Кристапса Порзингиса на паркете.

«Многие люди со мной не соглашаются, но я считаю, что «Бостон Селтикс» играет лучше, когда Порзингиса нет на паркете. Я думаю, что без него у «Бостона» лучше двигается мяч, игроки лучше себя проявляют в быстрых атаках, а также эффективнее забирают подборы. Что касается атаки, то «Селтикс» точно лучше без Кристапса, но и в обороне на самом деле тоже», — заявил Хардуэй на шоу Картона.

Порзингис пропустил большую часть плей-офф и восстановился к первой игре финала. За два матча финала у Кристапса в общей сложности показатель «+25».

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