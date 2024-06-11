Тим Хардуэй: «Бостон» играет лучше без Порзингиса на паркете

Член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй высказался по поводу того, как «Бостон Селтикс» играет без Кристапса Порзингиса на паркете.

«Многие люди со мной не соглашаются, но я считаю, что «Бостон Селтикс» играет лучше, когда Порзингиса нет на паркете. Я думаю, что без него у «Бостона» лучше двигается мяч, игроки лучше себя проявляют в быстрых атаках, а также эффективнее забирают подборы. Что касается атаки, то «Селтикс» точно лучше без Кристапса, но и в обороне на самом деле тоже», — заявил Хардуэй на шоу Картона.

Порзингис пропустил большую часть плей-офф и восстановился к первой игре финала. За два матча финала у Кристапса в общей сложности показатель «+25».

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