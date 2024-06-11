«Зенит» продлил контракт с Трентом Фрейзером до 2027 года

«Зенит» продлил соглашение с защитником Трентом Фрейзером до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, американец перешёл в петербургскую команду по ходу сезона-2022/2023.

«Баскетбольный клуб «Зенит» поздравляет Трента с продлением контракта и желает новых успехов в составе сине-бело-голубых! Вперёд за Питер!» — заявила пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Трент провёл 50 матчей за команду, где в среднем набирал 14,7 очка, делал 4,2 ассиста и 1,2 перехвата за игру. Вместе с «Зенитом» Фрейзер дошёл до полуфинала Единой лиги, где подопечные Хавьера Паскуаля уступили ЦСКА в серии со счётом 2-4. В противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за бронзовые медали, петербуржцы оказались сильнее (3-1).

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