Владимир Гомельский объяснил победу «Бостона» во второй игре финала НБА с «Далласом»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о второй игре финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Она закончилась со счётом 105:98 в пользу «Бостона».

«Вторая игра вновь закончилась победой «Бостона». И здесь стоит понимать, что «+7» — это всё-таки три атаки. Поэтому спекуляции вокруг того, был ли фол Деррику Уайту, когда он накрывал Пи Джей Вашингтона, остаются, на мой взгляд, спекуляциями. Даже если бы судьи дали фол и было реализовано два очка, ничего бы не изменилось. «Бостон» бы всё равно победил.

Второй раз подряд «Бостон» не пропускает сто очков за матч. Это говорит о том, что четыре игрока «Бостона» (Холидэй, Уайт, Браун, Тейтум) защищаются просто блестяще. Защищаются на периметре так, что «Далласу» некогда вздохнуть. Из 26 дальних бросков «Далласа» лишь шесть достигли цели. «Бостон» хозяйничал на своём щите, и я бы отметил Тейтума, который забрал девять подборов, Холидэя, у которого 11 подборов. Да и «большие» были в полном порядке.

Как и говорил тренер «Далласа» Джейсон Кидд, команда сконцентрировалась на позиционном нападении на коротких взаимодействиях – пик-н-ролл и пик-н-поп в одну передачу. Потому что понимал, что подстраховка у «Бостона» всё равно придёт. И это дало результаты. «Даллас» очень старался, но немного не хватило везения. Нужно отметить и несгибаемый характер «Бостона», который проигрывал всю первую четверть, догонял и вновь отпускал «Даллас» вперёд. И, конечно, вклад в победу скамейки «Бостона» намного более внушительный. За счёт неё лидеры «Бостона» получили больше отдыха. Но при своих болельщиках «Даллас» может дать бой», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.