Пол Пирс: Джру Холидэй переигрывает Кайри Ирвинга, кто бы мог подумать?

Член Зала славы баскетбола Пол Пирс высказался о выступлении защитника «Бостон Селтикс» Джру Холидэя в финальной серии с «Даллас Маверикс».

«Джру Холидэй переигрывает Кайри Ирвинга, кто бы мог подумать? Джру — солидный игрок, великолепен в защите, но он и в нападении лучше Кайри в этой серии! Холидэй также лучше в плане подборов. Он делает всё на паркете лучше, чем Ирвинг», — заявил Пирс на шоу Undisputed.

В первых двух матчах серии Холидэй в среднем набирает 19 очков, делает 9,5 подбора и 4 ассиста. Кайри, в свою очередь, имеет следующие цифры: 14 очков, 2,5 подбора и 4 передачи.

«Бостон» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующие две игры состоятся в Далласе.

Джру Холидэй в раздевалке «Милуоки», будучи игроком «Бостона»