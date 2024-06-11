Чемпион PGA Шоффель: Майкл Джордан переиграл меня в гольф, что было унизительно

Чемпион турнира по гольфу PGA Ксандер Шоффель рассказал о том, как играл с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Да, я уже играл с Джорданом в гольф. Было весело. С ним сложно заниматься трэш-током, я постарался как смог в своём стиле. Но затем он меня переиграл, что было унизительно. Причём он сделал камбэк на трёх последних лунках. То есть я его переигрывал, начал свой трэш-ток, и он тут же меня переиграл под конец. Он стал таким тихим, сфокусировался на игре. Я сказал: «Окей, ничего себе».

Он владеет разными техниками удара. Он делал очень сложные вещи», — заявил Шоффель в эфире телеканале CBS.

Напомним, Майкл Джордан уже несколько десятилетий всерьёз увлекается гольфом. Хобби Майкла было отображено в популярном фильме «Космический джем».

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