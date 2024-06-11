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«Хочу внести ясность». Ватутин высказался о подписании контракта с Уэйром под землёй

«Хочу внести ясность». Ватутин высказался о подписании контракта с Уэйром под землёй
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий по поводу подписания нового контракта с 34-летним американским защитником Каспером Уэйром. Новое соглашение рассчитано на два сезона. Стороны заключили контракт в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

«Два дня назад на встрече с болельщиками мы сказали, что хотим сохранить чемпионский состав. И для нас очень важно сохранить одного из наших лидеров, Каспера Уэйра. Хочу внести ясность: мы спустились сюда не для того, чтобы заставить его подписать контракт, мы договорились обо всём наверху.

А здесь проведём торжественно-подземную церемонию. Пожмём друг другу руки, и Каспер ещё два года будет играть за ЦСКА, к нашей радости и, уверен, к радости наших болельщиков», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

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