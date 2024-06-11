Шакил О'Нил признался, что не был лучшим игроком «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил признался, что во время чемпионских побед «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2002 год не был лучшим игроком команды.

«Когда я был молодым, я беспокоился о бесполезных титулах. Когда я перестал делать это, я начал выигрывать. Когда я одерживал чемпионские победы за «Лейкерс», я не был лучшим игроком в команде. Я знал это, но при этом я понимал, что был самым доминирующим игроком», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Шакил О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. Он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге. Кроме того, О’Нил получал награду MVP сезона и трижды становился MVP финалов НБА.