В Перми откроют памятную плиту в честь олимпийского чемпиона Сергея Белова

В Перми будет открыта памятная плита в честь олимпийского чемпиона по баскетболу Сергея Белова.

Пресс-служба баскетбольного клуба «Парма» сообщает, что памятная плита будет открыта 12 июня на Аллее доблести и славы, пригласив всех желающих принять участие в торжественной церемонии. Мероприятие состоится в День города и начнётся в 10:30 по местному времени.

Сергей Белов – олимпийский чемпион 1972 года (Мюнхен). Также в составе сборной СССР он завоёвывал бронзовые награды на Играх 1968, 1976 и 1980 годов. Белов является двукратным чемпионом мира (1967, 1974) и четырёхкратным чемпионом Европы (1967, 1969, 1971, 1979).

В качестве тренера Сергей Белов дважды приводил сборную России к серебряным медалям чемпионатов мира (Канада-1994 и Греция-1998). Также национальная команда под его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Испании в 1997 году.

В 1992 году Белов был включён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Сергей Белов умер в 2013 году в возрасте 69 лет.