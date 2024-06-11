«Всё, что мы пробовали, не сработало». Дирк Новицки — об игре против Шакила О'Нила

Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки рассказал о своих попытках сыграть в защите против одного из самых доминирующих центровых в истории НБА Шакила О'Нила.

«Я никогда это не забуду, я думаю, это был мой второй год или что-то в этом роде. И Дон Нельсон пришёл и сказал: «Мы попробуем обороняться от Шака немного по-другому сегодня». И он посмотрел на меня и сказал: «Ты обороняешься от Шака». И я подумал: «Что...», я думал, он шутит. Поэтому он сказал: «Нет. Как только Шак пересечёт половину площадки, ты просто встанешь перед ним. И как только они перекинут мяч, появится Шон Брэдли, и вы, ребята, поставите ему подножку, и всё будет в порядке. Он передаст мяч через верх»

Когда мяч впервые пролетел над моей головой, я обернулся, Шак оттолкнул Шона и меня локтем и сделал данк. Эта стратегия… она не сработала. Очевидно, мы не могли сравниться с Шаком по физическим данным, поэтому нам пришлось пробовать разные тактики. Но… всё, что мы пробовали, не сработало, мы не смогли превзойти его по физическим данным», — приводит слова Новицки Fadeaway World.

Шакил О'Нил трижды становился MVP финалов НБА и получал награду MVP сезона. Также он завоевал четыре чемпионских титула в североамериканской баскетбольной лиге. Дирк Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс».