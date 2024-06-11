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Кубок Белова на глубине 750 метров в шахте рудника «Октябрьский»

Кубок Белова на глубине 750 метров в шахте рудника «Октябрьский»
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Сегодня, 11 июня, игроки ЦСКА Семён Антонов, Каспер Уэйр, Тони Джекири и Самсон Руженцев, а также главный тренер Андреас Пистиолис и президент клуба Андрей Ватутин спустились в шахту рудника «Октябрьский» в Норильске.

Это мероприятие прошло во взаимодействии московского клуба с «Норникелем». Вместе с игроками, тренерами и функционерами на глубину 750 метров был спущен и Кубок Белова, который команда завоевала в завершившейся несколько дней назад финальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

Завтра, 12 июня, в спорткомплексе «Айка» игроки ЦСКА проведут серию мастер-классов, а также станут участниками «Заполярного матча звёзд».

Там же в шахте состоялось подписание нового контракта ЦСКА с защитником Каспером Уэйром.

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