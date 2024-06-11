Кристапс Порзингис получил новую редкую травму

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис получил новую травму, не связанную с его предыдущим растяжением икроножных мышц. Об этом со ссылкой на клуб сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Игрок «Селтикс» Кристапс Порзингис получил разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

В «Селтикс» заявляют, что Кристапс Порзингис играет в финальной серии НБА с «редкой травмой», не связанной с его предыдущим растяжением икроножных мышц», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за травмы. Затем он вернулся в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» и набрал 20 очков за 21 минуту. Выступление Порзингиса помогло «Бостону» переиграть «Даллас» со счётом 107:89.